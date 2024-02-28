Энди Маррей признался, что надеется сыграть на Олимпиаде-2024 перед уходом из тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже перед завершением карьеры.

«Надеюсь, я получу шанс выступить на ещё одной Олимпиаде.

Чем старше ты становишься, тем сложнее конкурировать с молодыми ребятами… Это совсем нелегко. Когда придёт время, я, вероятно, что-нибудь скажу перед тем, как сыграть свои последние турнир и матч. Сделаю ли я это за несколько месяцев до – не знаю.

Не существует способа правильно завершить карьеру. У всех всё по-разному: то, что может быть правильным для Федерера, может не подойти Надалю или быть неправильным для Джоковича», — приводит слова Маррея BBC.