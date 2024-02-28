Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP, не сделав ни одного эйса

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP, не выполнив ни одного эйса, сообщает статистический ресурс Tennis Abstract.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где Медведев в этом году защищает титул. В матче второго круга Медведев (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 48-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 1 минуту. Даниил действительно ни разу не подал навылет по ходу поединка.

Отметим, что подача действительно является одной из сильнейших сторон Медведева. В прошлом году он выполнил 613 эйсов в 80 матчах (это пятый показатель тура).

За выход в полуфинал турнира в Дубае Медведев сразится с 24-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 8).