«Такое со мной редко случается». Медведев объяснил потерю сета в матче с Сонего в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Медведев (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 48-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

«Я вышел на корт и чувствовал себя неправильно. Слишком нервничал, был слишком зажатым – хотя со мной редко такое случается. Я много ошибался, много нервничал. Иногда тебе может понадобиться сет, чтобы успокоиться. Если бы я продолжил делать то, что делал в первой партии, то ничего хорошего бы не вышло. Нужно было что-то менять, успокоиться. Если бы не получилось, это был бы его день. Но у меня сработало», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.