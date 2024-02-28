Даниил Медведев рассказал, доволен ли условиями на турнире ATP-500 в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев описал свои ощущения от нахождения на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим обладателем титула которого является.

«Честно говоря, здесь я чувствую себя хорошо. Здесь довольно быстрый корт, хорошие условия, а вечером хорошая погода: не холодно, не жарко, не слишком влажно, хотя сегодня в Дубае было влажнее, чем обычно! Даже если первый сет будет не очень удачным, я знаю, что могу добиться успеха, так что это приятное чувство: когда знаешь, что можешь выступать хорошо», — приводит слова Медведева Tennis.com.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где встретится с 24-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 8).