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Даниил Медведев высказался о своей нервозности в матче с Сонего

Даниил Медведев высказался о своей нервозности в матче с Сонего
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей нервозности в матче с итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

«Иногда эмоции берут верх, и именно тогда ты совершаешь неправильные вещи, например, начинаешь разговаривать со своим боксом. Конечно, это можно делать, но только один раз или несколько раз за сет, но, когда ты начинаешь болтать после каждого проигранного очка, это плохо, потому что ты теряешь концентрацию на нужных тебе вещах. После первого сета мне удалось убедить себя, что нужно сосредоточиться на правильных вещах и делать то, что я должен делать», — приводит слова Медведева Tennis.com.

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