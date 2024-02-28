Даниил Медведев отреагировал на слова Энди Маррея о возможности завершения карьеры

Победитель US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на заявление трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея касательно завершения карьеры. Ранее Энди признался, что «вряд ли будет играть после этого лета».

«Будет очень грустно, когда он уйдёт. Он отличный парень, он всегда вдохновлял меня, когда я пытался стать профессионалом, и сейчас самое время и вам, и мне наслаждаться турнирами, на которых он играет. Я убеждён, что он найдёт способ быть счастливым, когда завершит карьеру теннисиста», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).