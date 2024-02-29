Даниил Медведев выиграл 19 из 20 последних матчей с игроками не из топ-20 рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев демонстрирует выдающуюся стабильность в матчах с игроками, находящимися вне топ-20 мирового рейтинга.

Сегодня, 29 февраля, на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Медведев выиграл свой 19-й из последних 20 матчей с теннисистами не из топ-20 рейтинга ATP. В четвертьфинальном поединке Медведев (1) одержал разгромную победу над 24-й ракеткой мира представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В последний раз Медведев оступался в матчах с более низкорейтинговыми теннисистами в начале октября 2023 года. Это произошло на «Мастерсе» в Шанхае, Даниила обыграл на тот момент 26-я ракетка мира американец Себастьян Корда (6:7 (6:8), 2:6).