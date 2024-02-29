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Хуркач опасно упал со скамейки на тай-брейке матча с Умбером в Дубае

Хуркач опасно упал со скамейки на тай-брейке матча с Умбером в Дубае
Аудио-версия:
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Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач неприятно упал по ходу матча с французом Уго Умбером в четвертьфинальном раунде турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Инцидент произошёл на тай-брейке второго сета поединка при счёте 1:1. Хуркач поскользнулся на полотенце и упал прямо со скамейки, которая в Дубае имеет достаточную высоту. Хуберт тут же встал, проверить его состояние подошёл Умбер, после чего игроки продолжили борьбу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного инцидента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В итоге Хуркач, выигравший первый сет данного матча со счётом 6:3, уступил Умберу вторую партию со счётом 6:7 (8:10).

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 19:50 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 8 3
3 		7 10 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Отметим, что победитель матча Хуркач — Умбер в полуфинале сразится с действующим чемпионом Дубая россиянином Даниилом Медведевым (1).

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