Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится в полуфинале турнира в Дубае

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Им стал 18-я ракетка мира француз Уго Умбер (5).
В четвертьфинальном поединке Умбер со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:3 обыграл восьмую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (3). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 26 минут. Стоит отметить, что на тай-брейке второго сета Умбер ушёл с трёх матчболов.
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В рамках встречи Умбер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Хуркача 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 941 785. Его действующим чемпионом является именно Медведев.
- 29 февраля 2024
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