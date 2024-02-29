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Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится в полуфинале турнира в Дубае

Даниил Медведев узнал соперника, с которым сразится в полуфинале турнира в Дубае
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Им стал 18-я ракетка мира француз Уго Умбер (5).

В четвертьфинальном поединке Умбер со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:3 обыграл восьмую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (3). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 26 минут. Стоит отметить, что на тай-брейке второго сета Умбер ушёл с трёх матчболов.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 19:50 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 8 3
3 		7 10 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В рамках встречи Умбер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Хуркача 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 941 785. Его действующим чемпионом является именно Медведев.

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