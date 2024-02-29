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«Нужно выспаться, чтобы достойно выступить». Умбер — о предстоящем матче с Медведевым

«Нужно выспаться, чтобы достойно выступить». Умбер — о предстоящем матче с Медведевым
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18-я ракетка мира француз Уго Умбер (5) поделился ожиданиями от матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Сегодня была настоящая борьба, я бился за каждое очко. В конце тай-брейка удалось отыграть три матчбола, старался выложиться на максимум. Спасибо французским болельщикам, которые меня поддерживали. Против Медведева будет непросто. Мы играли много раз. Матчи с Медведевым всегда тяжёлые. Нужно хорошо выспаться, чтобы достойно выступить», — сказал Умбер в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Умбер со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:3 обыграл восьмую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (3). Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 941 785. Его действующим чемпионом является именно Медведев.

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