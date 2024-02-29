Даниил Медведев отказом ответил на просьбу фанатов отдать ракетку после матча в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пообщался с русскоговорящими фанатами после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

После уверенной победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной Медведев раздавал автографы группе фанатов, которые говорили на русском языке. Среди них было несколько детей. Момент общения Даниила с ними попал в трансляцию.

Дети: Даниил, можно футболку, пожалуйста?

Медведев: Сори, мне нужна она завтра, послезавтра, надеюсь, послезавтра.

Дети: А напульсник можно?

Медведев: В напульсниках не играю

Фанаты: Даня, с победой, молодец!

Дети: А ракетку можно?

Медведев: Ракеткой я тоже играю завтра.

За выход в финал турнира в Дубае его действующий чемпион Медведев (1) сразится с французом Уго Умбером (5).