Даниил Медведев отказом ответил на просьбу фанатов отдать ракетку после матча в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пообщался с русскоговорящими фанатами после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
После уверенной победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной Медведев раздавал автографы группе фанатов, которые говорили на русском языке. Среди них было несколько детей. Момент общения Даниила с ними попал в трансляцию.
Дети: Даниил, можно футболку, пожалуйста?
Медведев: Сори, мне нужна она завтра, послезавтра, надеюсь, послезавтра.
Дети: А напульсник можно?
Медведев: В напульсниках не играю
Фанаты: Даня, с победой, молодец!
Дети: А ракетку можно?
Медведев: Ракеткой я тоже играю завтра.
За выход в финал турнира в Дубае его действующий чемпион Медведев (1) сразится с французом Уго Умбером (5).