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Даниил Медведев раскрыл секрет стабильного выступления в туре

Даниил Медведев раскрыл секрет стабильного выступления в туре
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что является источником его мотивации.

«Могу ли поделиться секретами стабильного выступления в туре? Я всегда мотивирован, именно поэтому у меня получалось добиваться успеха. Таков теннис: ты можешь расстроиться, когда проиграешь, но на следующей неделе у тебя будет другая возможность выиграть турнир, выйти в финал или сделать что-то в этом роде. Аналогично и наоборот. Когда побеждаю в турнире, то радуюсь совсем немного. Понимаю, что, если вылечу в следующем в первом раунде, сразу же забуду предыдущую победу.

Я всегда мотивирован делать больше. Ненавижу проигрывать, так что это моя мотивация», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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