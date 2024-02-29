Даниил Медведев раскрыл секрет стабильного выступления в туре

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что является источником его мотивации.

«Могу ли поделиться секретами стабильного выступления в туре? Я всегда мотивирован, именно поэтому у меня получалось добиваться успеха. Таков теннис: ты можешь расстроиться, когда проиграешь, но на следующей неделе у тебя будет другая возможность выиграть турнир, выйти в финал или сделать что-то в этом роде. Аналогично и наоборот. Когда побеждаю в турнире, то радуюсь совсем немного. Понимаю, что, если вылечу в следующем в первом раунде, сразу же забуду предыдущую победу.

Я всегда мотивирован делать больше. Ненавижу проигрывать, так что это моя мотивация», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).