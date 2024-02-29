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Даниил Медведев ответил, планирует ли выступать в парном разряде

Даниил Медведев ответил, планирует ли выступать в парном разряде
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил шансы того, что он ещё будет выступать на турнирах в парном разряде.

«Буду ли я играть в парном разряде? У меня есть свой распорядок дня, ему же хочу следовать и тогда, когда играю в паре. Однако здесь всё непредсказуемо. Пожалуй, я не буду играть в парном разряде, но, возможно, всё же сыграю один-два раза в жизни. Посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

За выход в финал турнира в Дубае действующий чемпион Медведев (1) сразится с 18-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером (5). В другом полуфинале россиянин Андрей Рублёв (2) встретится с казахстанцем Александром Бубликом (7).

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