Даниил Медведев высказался о ветреных условиях на турнире в Дубае

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал рассказал, насколько ему мешает ветреная погода на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Да, было ветрено, но помню, как мы играли с Алехандро [Давидович-Фокина] в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Это было невероятно, он нанёс ужасный удар, но ветер подхватил мяч. Не скажу, что в такую погоду чувствую что-то особенное, но да, это точно немного тяжеловато. Ты просто пытаешься адаптироваться. Если играешь по ветру, то стараешься играть ниже и медленнее, если против, наоборот, можете ударить сильнее, так как ветер приостановит мяч. Да, всем непросто [в таких условиях], но, думаю, кому-то нравится играть на ветру», — сказал Медведев на пресс-конференции.