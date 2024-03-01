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Даниил Медведев отреагировал на то, что Саудовская Аравия стала спонсором ATP

Даниил Медведев отреагировал на то, что Саудовская Аравия стала спонсором ATP
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил новость о заключении сотрудничества между ATP и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

В его рамках, в частности, PIF стал титульным спонсором рейтинга организации, молодёжного Итогового чемпионата и Итогового турнира ATP.

«Думаю, это хорошо для тенниса. Чем больше мы будем продвигать его в разных странах, тем выше у нас возможность сделать теннис большим видом спорта, у которого будет больше болельщиков, игроков, детей… Чем больше денег мы сможем привлечь от разных компаний или чего-то подобного, тем больше внимания, пиара мы сможем получить на выходе. Как вы сказали, это будет нечто большее, чем просто спонсорство.

Я думаю, если мы сможем сделать теннис более популярным видом спорта, более интересным для людей, более освещаемым, то в целом большее число людей будет знать о теннисе, кто такие теннисисты. Иногда, возможно, нам захочется быть даже менее известными (улыбается). Но я думаю, всё будет хорошо. Давайте посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Медведев на пресс-конференции в Дубае (ОАЭ).

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