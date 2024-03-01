Даниил Медведев: из-за соцсетей всё, что ты делаешь, остаётся с тобой на всю жизнь

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поразмышлял над тем, как его изменило отцовство.

Даниил и его супруга Дарья в 2022 году впервые стали родителями. 14 октября у них родилась дочка, которую назвали Алисой.

«Это сложный вопрос, но в этом году хочу быть спокойнее и всё в таком духе. Потому что в нашем мире соцсетей всё, что ты делаешь, остаётся с тобой на всю жизнь. Представлю, что мои дети увидят что-то, а я буду говорить, что так делать не надо. Однако они мне скажут: «Но ты сам делал так же», и мне придётся ответить: «Ладно, мне больше нечего сказать».

Это очень сложный вопрос. Надеюсь, отцовство помогло мне повзрослеть. Никогда не узнаем, правда ли это, но я так думаю», — сказал Медведев на пресс-конференции в Дубае (ОАЭ).