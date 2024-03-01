Даниил Медведев: в 35 лет хочу играть одинаково хорошо на всех покрытиях

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей предрасположенности к хард-кортам.

«Да, мне нравится хард, наверное, это останется на всю жизнь. Из-за этого для меня большая проблема играть на грунте и траве, но в последнее время я расту, мне удалось добиться гораздо большего на этих покрытиях.

В прошлом году я выиграл «Мастерс» на грунте. У меня было два финала на траве, так что не так всё и плохо.

Конечно, я определённо лучше играю на жёстком корте, это не сюрприз, никто этому не удивится. Но, когда мне будет 35, хочу иметь возможность играть одинаково хорошо на всех покрытиях», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).