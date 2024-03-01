Медведев: конечно, мне жаль Рублёва, потому что он мой хороший друг

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, высказался о дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва в матче полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен был отстранён от соревнований в самой концовке решающего третьего сета встречи с казахстанцем Александром Бубликом, 23-й ракеткой мира, за мат в отношении линейного судьи.

«Не знаю точно, что произошло, но Андрей может быть немного похож на меня, но в другом направлении. Я посмотрю, что случилось, и тогда выскажу своё мнение. Но мне, конечно, жаль Андрея, потому что он мой хороший друг», — сказал Медведев на пресс-конференции после поражения в своём полуфинале турнира в Дубае.

В финале соревнований сыграют Александр Бублик и Уго Умбер, 18-я ракетка мира из Франции.