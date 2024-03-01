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Циципас переведёт $ 15 тысяч в пользу жителей Акапулько

Циципас переведёт $ 15 тысяч в пользу жителей Акапулько
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Греческий теннисист, 12-я ракетка мира Стефанос Циципас переведёт $ 15 тысяч гражданам Акапулько. Перед стартом турнира в Мексике спортсмен пообещал пожертвовать $ 1000 за каждый свой эйс на соревнованиях на поддержку жителей, пострадавшим от урагана Отис в октябре 2023 года.

«Я очень хотел, чтобы Акапулько получил поддержку. По пути из аэропорта я увидел огромную очередь людей, которые ждали еду. Это меня очень тронуло. И я рад, что за счёт своей игры могу принести радость и подарить надежду людям, которые переживают непростой период», — приводит слова грека Tennis TV.

Циципас на турнире в Акапулько дошёл до четвертьфинала, в котором уступил девятой ракетке мира, австралийцу Алексу Де Минору со счётом 6:1, 3:6, 3:6. В общей сложности на его счету 15 подач навылет.

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