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Даниил Медведев отреагировал на идею создать российский аналог футбольного симулятора FIFA

Даниил Медведев отреагировал на идею создать российский аналог футбольного симулятора FIFA
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, прокомментировал идею создания российский аналог футбольного симулятора FIFA.

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех, — цитирует Медведева ТАСС. — Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать», — приводит слова Медведева ТАСС.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. В 2022 году EA и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили о завершении сотрудничества, следующий после FIFA 23-й футбольный симулятор от EA будет носить имя EA Sports FC.

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