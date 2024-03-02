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Стэн Вавринка критически высказался о качестве мячей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стэн Вавринка критически высказался о качестве мячей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка критически высказался в адрес организаторов турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Стэну не нравится их подход к выдаче игрокам мячей.

«Вопрос: разве нормально, что в 2024 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, одном из крупнейших теннисных турниров в мире, мы должны проводить вторую тренировку со старыми мячами? Вот мячи после одного розыгрыша», — написал Вавринка в своих социальных сетях, добавив фото.

Фото: из личного архива Стэна Вавринки

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Его действующим чемпионом является двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

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