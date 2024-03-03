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Фис накричал на супервайзера из-за качества корта в Сантьяго, позднее спортсмен извинился

Фис накричал на супервайзера из-за качества корта в Сантьяго, позднее спортсмен извинился
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44-я ракетка мира, 19-летний французский теннисист Артюр Фис накричал на супервайзера во время матча с Педро Мартинесом-Портеро на турнире категории АТР-250 в Сантьяго (Чили).

«Ты чёртов (в оригинале Фис использовал нецензурную лексику. — Прим. «Чемпионата») спортсмен? Я задал вопрос, ответь, пожалуйста, ты чёртов спортсмен? Тогда откуда ты знаешь, можно играть на этом корте или нет? Откуда ты знаешь? Я же говорил тебе перед турниром? Я говорил тебе перед турниром. Что произошло сейчас? Да, что случилось сейчас? Я не могу играть. Что произошло? Что? Ответь на мой чёртов вопрос, что случилось сейчас?» — сказал Фис.

Отметим, что Фис уступил в четвертьфинале Педро Мартинесу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Позднее в социальных сетях Фис принёс извинения за своё поведение во время матча.

«Хотел извиниться за то, что так разозлился, это было неправильно. Хочу прояснить, меня раздражал не плохой отскок. Такое везде может случиться. Я переживал, что могу получить травму из-за состояния корта. Никто на высоком уровне не хочет рисковать сезоном из-за опасного корта. Надеюсь, вы поймёте», — написал спортсмен.

Стоит отметить, что в течение недели многие теннисисты выражали недовольство качеством корта.

Призовой фонд соревнований в Сантьяго составляет $ 661 тыс.

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