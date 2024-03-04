Андрей Рублёв получил 200 очков за победу в четвертьфинале турнира в Дубае

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил 200 очков за победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) над американским спортсменом Себастьяном Кордой, сообщает пресс-служба ATP.

Напомним, российский спортсмен был дисквалифицирован в полуфинальном матче турнира в Дубае с представителем Казахстана Александром Бубликом за мат в адрес судьи. Однако дисквалификация коснулась только полуфинала, а не всего турнира. Таким образом, Рублёв набрал 200 очков и получил $ 157755 в качестве призовых, сохранив при этом пятое место в рейтинге ATP.

Победителем турнира ATP-500 в Дубае стал французский теннисист Уго Умбер, в финале соревнований обыгравший Бублика со счётом 6:4, 6:3.