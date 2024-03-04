Ольховский: рад решению в пользу Рублёва. Будь в теннисе VAR, вопросов бы не возникло

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на решение ATP начислить российскому теннисисту Андрею Рублёву 200 очков за победу в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Россиянин был дисквалифицирован в полуфинале соревнований за мат в адрес судьи.

«После матча между Андреем Рублёвым и Александром Бубликом я говорил сразу, почему мы должны верить линейному судье? Да, правила есть правила, но это всё надо проверять. Такие вещи, как дисквалификация, не должны голословно быть восприняты от какого-то там человека, который сидит и выступает как линейная судья.

Я очень рад за Андрея, что вынесено решение в его пользу. Если бы не было дисквалификации, то была бы возможность победить на турнире, но вынесенное решение лишило Рублёва такой возможности. Дальнейший пересмотр был бы интересен, по крайней мере, для меня.

Есть такие моменты в матчах, когда ошибки линейных судей перерастают в подобное. Если бы была система VAR, возможно, никаких вопросов не возникло бы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.