Агасси — о матче с Надалем в 2006 году: нет ничего хуже играть с ним в конце карьеры

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси рассказал о матче 1/16 финала Уимблдона с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который состоялся в 2006 году. Игра завершилась со счётом 7:6(7:5), 6:2, 6:4 в пользу испанца.

«Я могу вам сказать следующее: нет ничего хуже, чем иметь биологические часы, которые говорят, что вам немного осталось играть. А потом смотришь на другую сторону сетки и понимаешь, что тебе нужно играть против Рафы. Поэтому риск проиграть резко возрастает. Для меня было плюсом, что матч проходил на траве, но дело в том, что Надаль тогда господствовал на всех покрытиях и не прощал ошибок», — приводит слова Агасси Relevo.

Экс первая ракетка мира Надаль дошёл на том турнире до финала, в котором уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Андре Агасси в 2006 году завершил карьеру теннисиста.