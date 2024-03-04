Агасси — о Надале: он заслуживает того, чтобы уйти из тенниса тогда, когда захочет

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси поделился мнением о возможном завершении карьеры 37-летнего испанца Рафаэля Надаля.

«Он заслуживает того, чтобы уйти из тенниса тогда, когда захочет сам. Даже если организм позволяет ему играть на высоком уровне. Рафа сам хозяин своей судьбы. Он умён, профессионален и опытен, поэтому я думаю, что он сможет принять любое решение. У Рафы есть чёткий путь к тому, что он хочет делать, и мы должны его поддержать», — приводит слова Агасси Relevo.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Надаль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение. Турнир в Индиан-Уэллсе-2024 станет для теннисиста первым после затяжной паузы.