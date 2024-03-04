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Фото: Даниил Медведев и Карен Хачанов вместе летят в США

Фото: Даниил Медведев и Карен Хачанов вместе летят в США
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях совместное фото с чемпионом US Open – 2021, четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым.

Судя по снимку, Хачанов и Медведев одним рейсом летят в США. Оба игрока начнут американскую серию в Индиан-Уэллсе.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

В конце февраля Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале соревнований он со счётом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика. В основной сетке россиянин также обыграл венгра Фабиана Марожана, финна Эмиля Руусувуори и австралийца Алексея Попырина.

На завершившейся неделе Хачанову не удалось закрепить успех на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Карен (4) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира представителю Чехии Иржи Легечке. Медведеву же в Дубае не удалось защитить титул, в полуфинале Даниил проиграл будущему чемпиону французу Уго Умберу.

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