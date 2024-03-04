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Фото: радостный Андрей Рублёв был замечен в аэропорту Дубая в компании Даниила Медведева

Фото: радостный Андрей Рублёв был замечен в аэропорту Дубая в компании Даниила Медведева
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев был замечен в аэропорту Дубая (ОАЭ) в компании с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятым номером мирового рейтинга ATP Андреем Рублёвым. Теннисисты в хорошем настроении вместе отправились в Лос-Анджелес (США).

Снимок игроков опубликовал теннисный фан-аккаунт.

Судя по социальным сетям, тот же рейс выбрал серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира Карен Хачанов.

Прошедший турнир категории ATP-500 в Дубае Медведев и Рублёв завершили на стадии полуфиналов. Однако если Медведев в двух сетах уступил будущему чемпиону соревнований французу Уго Умберу, то Рублёва с полуфинала (в конце третьего сета) дисквалифицировали за мат в адрес линейного судьи. Инцидент вызвал резонанс в теннисном сообществе.

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