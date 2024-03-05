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Мама Циципаса рассказала, как сын показал ей место, где его дедушка выиграл Олимпиаду-1956

Мама Циципаса рассказала, как сын показал ей место, где его дедушка выиграл Олимпиаду-1956
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Мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала, что он показал ей место в Мельбурне (Австралия), где его дедушка и отец Юлии Сергей Сальников стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу.

«Когда Степан поехал играть в Австралию во второй или третий раз — в первый я с ним не летала, не было финансовых возможностей, — он показал себя молодцом, докой в тех вещах, которые ему интересны. В них он хочет докопаться до самых мелочей. Однажды мы вышли с арены, где проходит Australian Open, и он говорит: „Пошли“. Куда, думаю?

Мы перешли мост и подошли к какому-то месту. Тут сын показывает: «Мама, вот здесь был стадион, где дедушка Олимпиаду выиграл». К сожалению, больше арены на том месте нет, а есть парковка, вокруг — зелёные насаждения. Но самое главное — мы стояли на месте, где мой папа и дедушка Стёпы стал олимпийским чемпионом!» — приводит слова Сальниковой «Спорт-экспресс».

Напомним, Сальников является олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР по футболу.

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