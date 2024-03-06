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Мама Циципаса рассказала о предложении сыну получить российский паспорт и играть за Россию

Мама Циципаса рассказала о предложении сыну получить российский паспорт и играть за Россию
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Бывшая советская теннисистка и уроженка Москвы Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, что её сыну предлагали играть за Россию. По её словам, это произошло на Уимблдоне, когда Циципасу было 17 лет.

«В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошёл к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Стёпе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше», — приводит слова Сальниковой «Спорт-экспресс».

Также она уточнила, что в то время всё шло к получению российского гражданства, однако процедура занимала много времени и на данный момент перестала быть столь актуальной.

Напомним, Стефанос Циципас — бывшая третья ракетка мира, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победитель Итогового турнира ATP 2019 года.

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