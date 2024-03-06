Радукану: меня не волнуют результаты на турнирах в этом году. Главное — работа над игрой

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что она не переживает за результаты на турнирах в нынешнем году.

«Я хочу работать над тем, чтобы стать лучше как теннисистка. Меня не так волнуют результаты на турнирах в этом году.

Многие скажут, что мне нужно играть больше матчей, но у меня в приоритете работа над своей игрой и постепенным повышением уровня.

Для этого в первую очередь нужно время, а не слепое следование за мнением толпы, проведение большого количества матчей или понижение до уровня «челленджеров». Я хочу работать над развитием навыков.

Я бы сказала, что для меня это путешествие: после восьми месяцев отсутствия ты просто не знаешь, чего ожидать», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Напомним, Радукану получила уайлд-кард на участие в турнирах «Солнечного дубля» в Индиан-Уэллсе и Майами (оба — США).