Синнер рассказал, почему практически не празднует победы в турнирах

Итальянский теннисист и третья ракетка мира в одиночном разряде Янник Синнер рассказал, почему не так ярко празднует победы.

«Победа — это позитивный и особенный момент, но после него вы должны повторить его снова. Нужно проснуться утром и снова работать. Если вы потом проиграете, то проживите этот негативный момент, но не живите с этим чувством вечно в своей карьере.

У меня, возможно, несколько иной взгляд на то, как праздновать такого рода вещи. Очевидно, что мы повеселились в течение дня (о победе в Мельбурне на Australian Open — 2024. — Прим. «Чемпионата»), но потом все пошли домой», — рассказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Напомним, самому Синнеру предстоит дебютный матч в Индиан-Уэллсе с соперником из Австралии Танаси Коккинакисом. Первый круг итальянский теннисист под третьим номером посева пропустил.

Ранее спортсмен заявлял, что из недели в неделю работает над тем, чтобы стать лучшим игроком мирового рейтинга.