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«Вперёд, Коко!» Федерер отреагировал на появление Гауфф на обложке Vogue

«Вперёд, Коко!» Федерер отреагировал на появление Гауфф на обложке Vogue
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на фотосессию третьей ракетки мира американской спортсменки Кори Гауфф для апрельского номера журнала Vogue.

«Вперёд, Коко! Поздравляю! Заслуженно», — написал Федерер на своей странице в социальных сетях.

Фото: Vogue

19-летнюю спортсменку фотографировала Энни Лейбовиц, интервью у Гауфф взяла Эбби Агуайр. Статья в журнале называется «В погоне за совершенством». На самой теннисистке платье от Майкла Корса.

Напомним, Гауфф выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Американка начнёт свой путь на турнире со второго круга, её соперницей станет победительница противостояния Сиюй Ван (Китай) — Клара Бюрель (Франция).

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