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Роддик: получаю письма от лучших тренеров о том, как отвратительны мячи в Индиан-Уэллсе

Роддик: получаю письма от лучших тренеров о том, как отвратительны мячи в Индиан-Уэллсе
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик выступил с критикой мячей, которыми теннисисты играют на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования там продлятся до 17 марта.

«За последний час получил два сообщения от двух лучших тренеров мира, в которых говорилось, насколько отвратительны мячи в Индиан-Уэллсе. Судя по всему, это (состояние мяча на фото) произошло после нескольких минут разминки. Почему эта проблема не решена спустя столько времени?» — написал Роддик в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Энди Роддика

Отметим, что ранее на качество мячей в Индиан-Уэллсе жаловался трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка.

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