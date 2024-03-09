Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Рафаэль Надаль намекает, что приступил к тренировкам на грунте

Видео: Рафаэль Надаль намекает, что приступил к тренировкам на грунте
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своих социальных сетях видео, из которого можно сделать вывод о том, что он приступил к тренировкам на грунтовом покрытии.

Напомним, ранее 37-летний Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), заявив, что пока не считает себя готовым выступить на таких важных соревнованиях. В Индиан-Уэллсе испанец должен был провести свой первый официальный матч в туре после паузы. Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.

При этом американские зрители всё же увидели Надаля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

Материалы по теме
Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини
Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android