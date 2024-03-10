Медведев в матче с Карбальес-Баэной одержал 10-ю победу в этом сезоне

Сегодня, 10 марта, российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:3.
Это его 10-я победа в 12 проведённых матчах на турнирах ATP в этом году.
Наиболее значимые победы Даниила Медведева в этом сезоне
Открытый чемпионат Австралии. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии. 1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Поражения Даниила Медведева в этом сезоне
Открытый чемпионат Австралии. Финал
Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Финал
Уго Умбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 7:5.