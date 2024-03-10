Медведев одержал 49-ю победу в 50 матчах на харде, в которых он выигрывал первый сет

Сегодня, 10 марта, российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге хардового турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:3.

Начиная с сезона-2023 это его уже 49-я победа в 50 проведённых матчах на хардовых турнирах ATP, в которых он выигрывал первый сет. Единственное поражение он потерпел в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 от итальянского теннисиста Янника Синнера — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.