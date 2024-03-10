Медведев с 2023 года проиграл лишь 2 матча на харде игроку не из топ-20. Оба — Корде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начиная с 2023 года одержал 31 победу и потерпел всего два поражения в матчах на хардовом покрытии с соперниками, не входящими в топ-20 мирового рейтинга ATP.

Оба поражения ему нанёс американский теннисист, 29-я ракетка мира Себастьян Корда. Счёт встреч в личном противостоянии этих соперников на всех покрытиях — 2:1 в пользу американца.

Матчи на харде, в которых Корда нанёс поражения Медведеву

Открытый чемпионат Австралии-2023. 1/16 финала

Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).

«Мастерс» в Шанхае — 2023. 1/16 финала

Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (10:8), 6:2.

Отметим, что следующим соперником Медведева на проходящем с 6 по 17 марта «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе будет Себастьян Корда.