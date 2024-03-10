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Видео: Джокович во время игры в футбол празднует гол в стиле Криштиану Роналду

Видео: Джокович во время игры в футбол празднует гол в стиле Криштиану Роналду
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В Сети появилось видео, на котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет в футбол. На видео теннисист забивает гол и празднует взятие ворот в стиле португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента празднования гола.

В данный момент Джокович выступает на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 10 марта, в матче второго круга он победил австралийца Александра Вукича (69-я ракетка) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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