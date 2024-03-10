Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер посетил домашнюю арену «Голден Стэйт Уорриорз», где пройдёт Кубок Лэйвера

Роджер Федерер посетил домашнюю арену «Голден Стэйт Уорриорз», где пройдёт Кубок Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Сан-Антонио Спёрс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Игра прошла на домашней арене «воинов» на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Стоит отметить, что именно на этой площадке в 2025 году, с 19 по 21 сентября, пройдёт розыгрыш Кубка Лэйвера.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для Федерера Кубок Лэйвера – знаковый турнир, так как именно на нём он официально завершил карьеру в 2022 году. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

Материалы по теме
Конфеты Шараповой с оборотом в 20 млн, отели Надаля, очки Федерера. Какие ещё бизнес-идеи?
Конфеты Шараповой с оборотом в 20 млн, отели Надаля, очки Федерера. Какие ещё бизнес-идеи?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android