Роджер Федерер посетил домашнюю арену «Голден Стэйт Уорриорз», где пройдёт Кубок Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Сан-Антонио Спёрс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Игра прошла на домашней арене «воинов» на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Стоит отметить, что именно на этой площадке в 2025 году, с 19 по 21 сентября, пройдёт розыгрыш Кубка Лэйвера.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для Федерера Кубок Лэйвера – знаковый турнир, так как именно на нём он официально завершил карьеру в 2022 году. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».