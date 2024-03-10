Джокович рассказал об эмоциях от первого за пять лет матча в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал об эмоциях от первого за пять лет матча, проведённого на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Спортсмен в ночь на 10 марта в трёх сетах обыграл австралийца Александра Вукича во втором круге турнира.

«Конечно, это великолепное ощущение — вернуться сюда с победой в матче. Прошло пять лет, но здесь находиться всё ещё здорово. Я наслаждался выступлением. Красивый стадион, замечательная атмосфера.

В начале я определённо немного нервничал, потому что хотел стартовать хорошо. У меня не было матчей более пяти недель. Думаю, встреча была хорошей. Особенно 6:2. Потом, вы знаете, соперник усилил свою игру.

Возможно, я немного потерял заряд. Когда мы перешли в третий сет, там, думаю, уровень игры был довольно высоким. Отличные розыгрыши. Александр заставил меня, знаете, вырвать несколько очень важных очков, чтобы победить в матче.

Я очень рад, что меня подтолкнули, это очень важно. Это всегда хорошо. Сейчас я с нетерпением жду следующей встречи», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.