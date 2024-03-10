Федерер — о воспитании детей: иногда они меня не слушают, но это нормально

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о процессе воспитания своих детей.

«У нас есть мальчики-близнецы, которым почти 10 лет, и девочки-близнецы, которым почти 15 лет. Считаю, что важно дарить им любовь, чтобы они знали, что вы были рядом, когда они были маленькими. И, конечно, когда они подрастают, мы пытаемся дать им правильный совет и направить их в правильном направлении, но мы также должны позволить им принимать решения самостоятельно. Это сложно, но я стараюсь изо всех сил. У нас прекрасные отношения, но бывают и небольшие ссоры. Иногда они меня не слушают, но это нормально», — приводит слова Федерера NBC Bay Area.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.