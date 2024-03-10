Джокович — о возможности выиграть рекордный 6-й титул Индиан-Уэллса: я бы с удовольствием

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович высказался о возможности выиграть рекордный шестой титул чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в этом сезоне.

«Я бы с удовольствием (улыбается). Но впереди ещё долгий путь к титульному матчу, хотя старт получился хорошим.

Я знаю, что всегда могу показать теннис лучше. Это очень самокритично, но я думаю, что это важно, потому что настраивает вас на правильный путь: заставляет больше работать и быть вовлечённым в процесс ежедневного самосовершенствования, а также помогает исправить ошибки, которые вы допустили в прошлом матче или на прошлой тренировке.

Поэтому я буду продолжать работать и, надеюсь, совершенствовать свою игру. Этот турнир длится 10 или 14 дней, поэтому у нас есть тренировочные дни между матчами, когда мы можем работать над определёнными особенностями игры. Думаю, в течение турнира моя игра будет становиться лучше, а я буду чувствоваться себя всё увереннее в себе и в своих шансах далеко пройти на соревнованиях. Нужно идти шаг за шагом», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.