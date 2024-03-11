Фото: Серена Уильямс побывала на церемонии вручения наград премии «Оскар»-2024

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс посетила церемонию вручения наград премии «Оскар»-2024, которая прошла в ночь на 11 марта мск в Лос-Анджелесе (США). Победителем в категории «Лучший фильм», за которую сражались 10 кандидатов, стала историческая драма «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана.

Серена Уильямс на «Оскаре»-2024 Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.