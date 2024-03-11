Свёнтек — о победе над Носковой: ведя 5:0 во 2-м сете, представляла, что это середина игры

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе над 29-й ракеткой мира чешской спортсменкой Линдой Носковой в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Свёнтек.

«Я бы не сказала, что я в ударе. Знаю, что мои соперницы могут перехватить инициативу в любой момент. Так что я в постоянном напряжении. Даже ведя со счётом 5:0 во втором сете, я представляла, что нахожусь только в середине матча. Были мысли, что скоро я смогу одержать победу, но я их отгоняла, потому что матч сам себя не выиграет», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Ига Свёнтек поборется с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.