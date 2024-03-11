Бадоса: говорю Соболенко: «Когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно»

Бывшая вторая ракетка мира 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о поддержке своей подруги, белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Теперь, когда я травмирована и не могу выступать, самая большая радость для меня — видеть победы Арины. Я говорю ей: «Хорошо, сейчас, когда я травмирована, ты можешь выигрывать что угодно. Но когда я вернусь, оставь немного мне», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.

Напомним, ранее Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге, вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На этой стадии соревнований белорусской спортсменке предстоит встретиться с британской теннисисткой Эммой Радукану. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.