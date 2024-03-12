Новак Джокович установил личный антирекорд, проиграв 123-й ракетке мира
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Сегодня, 12 марта, первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 04:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Лука Нарди
Л. Нарди
Таким образом, сербский теннисист впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на турнирах «Мастерс-1000» или Большого Шлема (123-я ракетка мира).
Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три года подряд — 2014, 2015, 2016.
Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.
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