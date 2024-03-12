Новак Джокович установил личный антирекорд, проиграв 123-й ракетке мира

Сегодня, 12 марта, первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге.

Таким образом, сербский теннисист впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на турнирах «Мастерс-1000» или Большого Шлема (123-я ракетка мира).

Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три года подряд — 2014, 2015, 2016.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.