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Себастьян Корда сравнял счёт в матче с Даниилом Медведевым, выиграв второй сет

Российский теннисист Даниил Медведев уступил второй сет американскому теннисисту Себастьяну Корде в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Сет завершился со счётом 7:5 в пользу Корды.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Себастьян Корда в третьем круге Индиан-Уэллса.

Медведев во втором сете реализовал два брейк-пойнта из шести, допустил пять двойных и девять невынужденных ошибок и подал один эйс. На счету Корды два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из трёх.

Напомним, первый сет остался за россиянином. Медведев выиграл его со счётом 6:4.

В случае победы в сегодняшнем матче в следующем круге российский теннисист встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.