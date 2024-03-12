Нарди — о плакате с Джоковичем в спальне: каждый вечер, когда ложусь спать, вижу Новака

123-я ракетка мира итальянский теннисист Лука Нарди высказался о победе над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Удивительное чувство. Я даже не мог представить, что сыграю с Новаком однажды, а о победе вообще не мечтал. У меня в спальне висит плакат с Новаком. Каждый вечер, когда ложусь спать, я вижу Новака. Я сохраню этот плакат. Если бы кто-то сказал мне, что я обыграю Джоковича, я бы назвал его сумасшедшим. Никто не мог такого представить. Я лаки-лузер. Я никогда не одерживал победу над теннисистами из топ-50, но во втором круге смог одолеть Чжичжэня. А теперь обыграл Джоковича. Это мечта», — сказал Нарди на пресс-конференции.

В следующем круге итальянец сыграет с Томми Полом из США.