Стефанос Циципас в двух сетах проиграл Иржи Легечке в 1/8 финала Индиан-Уэллса
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/8 финала Циципас (11) со счётом 2:6, 4:6 проиграл 32-й ракетке мира, 22-летнему чеху Иржи Легечке (32), который ранее выбил с турнира россиянина Андрея Рублёва (5).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
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Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча Циципаса с Легечкой продлилась 1 час 18 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Иржи семь эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Индиан-Уэллса Легечка сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3).
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