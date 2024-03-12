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Стефанос Циципас в двух сетах проиграл Иржи Легечке в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Стефанос Циципас в двух сетах проиграл Иржи Легечке в 1/8 финала Индиан-Уэллса
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Циципас (11) со счётом 2:6, 4:6 проиграл 32-й ракетке мира, 22-летнему чеху Иржи Легечке (32), который ранее выбил с турнира россиянина Андрея Рублёва (5).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса с Легечкой продлилась 1 час 18 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Иржи семь эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Легечка сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3).

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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